Каким будет лето в Нижнем Тагиле в 2022 году

Очередного жаркого лета в регионе ждать не приходится. Май выдался довольно холодным. Лето же не будет ни холодным, ни знойным. Правда, в начале июня вероятны заморозки в северной и восточной частях региона. Но в целом будет держаться температура до +20 градусов. А во второй половине июня термометр уже начнет подниматься до +25.