Каким будет лето в Нижнем Тагиле в 2022 году

Очередного жаркого лета в регионе ждать не приходится. Май выдался довольно холодным. Лето же не будет ни холодным, ни знойным. Правда, в начале июня вероятны заморозки в северной и восточной частях региона. Но в целом будет держаться температура до +20 градусов. А во второй половине июня термометр уже начнет подниматься до +25.
Спрогнозировать достоверно уровень осадков на длительный промежуток времени - до сих пор сложная задача. Предположительно, на севере региона количество осадков будет меньше климатической нормы. Похожая картина ожидается и на юге, хотя больше шансов, что осадки там будут соответствовать нормальным значениям.
И совсем не представляется возможным заблаговременно предупредить людей, ждут ли их ливни и штормовые ветра, сказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.