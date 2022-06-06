Каким будет лето в Нижнем Тагиле в 2022 году

Каким будет лето в Нижнем Тагиле в 2022 году
Каким будет лето в Нижнем Тагиле в 2022 году
Сегодня, 19:42Здоровье и экологияФото: 1MI
Синоптики дали прогноз погоды на лето 2022 в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле.

Очередного жаркого лета в регионе ждать не приходится. Май выдался довольно холодным. Лето же не будет ни холодным, ни знойным. Правда, в начале июня вероятны заморозки в северной и восточной частях региона. Но в целом будет держаться температура до +20 градусов. А во второй половине июня термометр уже начнет подниматься до +25.

Спрогнозировать достоверно уровень осадков на длительный промежуток времени - до сих пор сложная задача. Предположительно, на севере региона количество осадков будет меньше климатической нормы. Похожая картина ожидается и на юге, хотя больше шансов, что осадки там будут соответствовать нормальным значениям.

И совсем не представляется возможным заблаговременно предупредить людей, ждут ли их ливни и штормовые ветра, сказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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