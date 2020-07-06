В Нижнем Тагиле число зараженных коронавирусом превысило 670 человек
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Число заражений коронавирусом в Нижнем Тагиле продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки оно увеличилось на 10 человек, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, всего заражений в городе насчитывается 376.
Напомним, в Свердловской области за сутки с 5 по 6 июля подтверждено 270 новых случаев заболевания, а общее количество зараженных превысило 13,3 тысячи человек. Кроме того, оперштаб подтвердил семь смертей. Общее их число достигло 131.
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