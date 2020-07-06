В Нижнем Тагиле число зараженных коронавирусом превысило 670 человек

Напомним, в Свердловской области за сутки с 5 по 6 июля подтверждено 270 новых случаев заболевания, а общее количество зараженных превысило 13,3 тысячи человек. Кроме того, оперштаб подтвердил семь смертей. Общее их число достигло 131.