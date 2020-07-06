В Свердловской области задействовали федеральный резерв коек для больных COVID-19

В оперативном штабе региона изданию уточнили, что места в федеральных медучреждениях, частично переоборудованных под прием коронавирусных больных во время пандемии, заканчиваются. К ним относятся военный клинический госпиталь, МСЧ № 121 ФМБА в Нижней Салде, а также НИИ Охраны материнства и младенчества.

В НИИ ОММ было переоборудовано 70 коек для лечения больных коронавирусом и пневмониями. В пресс-службе изданию рассказали, что по состоянию на 2 июля заняты все койки. Первые пациенты были приняты в отделение 29 мая. За июль месяц врачами было вылечено 150 детей с коронавирусом. На данный момент учреждение оборудовало места для беременных с COVID-19.

Еще одна федеральная больница — это военный клинический госпиталь. По данным оперативного штаба, там оборудовано 35 мест. Однако сколько именно занято, в больнице говорить отказались.

Еще 20 коек было оборудовано в Нижней Салде. В больнице говорить о количестве занятых мест отказались.