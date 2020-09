В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

За время пандемии 1608 тагильчан заразились COVID-19. В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 128 человек. За аналогичный период выздоровели 59 свердловчан, скончались — два пациента. В России за прошедшие сутки выявлено 5 195 случаев заражения коронавирусом. В Свердловской области подтверждено 128 случаев заболевания коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter