В Нижнем Тагиле за сутки с 4 по 5 сентября подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности за время пандемии в городе выявлено 1597 случаев заболевания. В Свердловской области за сутки коронавирус подтвержден у 119 человек. Всего инфекция выявлена у 25 910 граждан. Количество выписанных пациентов из больниц составляет 20 244 человека. Кроме тог, 475 человек скончались.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter