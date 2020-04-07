Число заболевших коронавирусом в России достигло 7 497 человек

Таким образом, всего в стране подтверждено 7 497 случаев. В Свердловской области подтвердились семь новых случаев. В регионе число заболевших достигло 51 человека. При этом на девять человек увеличилось число выздоровевших. Следовательно, число поправившихся достигло 31 человека. Остальные находятся под наблюдением медиков, в большинстве случаев их состояние оценивается как «удовлетворительное».