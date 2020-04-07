Число заболевших коронавирусом в России достигло 7 497 человек
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 1 154, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, всего в стране подтверждено 7 497 случаев. В Свердловской области подтвердились семь новых случаев. В регионе число заболевших достигло 51 человека. При этом на девять человек увеличилось число выздоровевших. Следовательно, число поправившихся достигло 31 человека. Остальные находятся под наблюдением медиков, в большинстве случаев их состояние оценивается как «удовлетворительное».
За сутки всего по стране поправились 88 человек, произошло 11 летальных исходов. Число смертей от коронавируса в России достигло 58 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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