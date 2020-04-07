Инфекционная больница Нижнего Тагила готовится принимать пациентов с коронавирусом

В настоящий момент случаев коронавируса в городе не зафиксировано, однако медучреждение готовится на случай негативного сценария. Так, завезено дополнительное оборудованием, медицинским работникам выдана спецодежда и проведен инструктаж. Кроме того, в реанимационном отделении развернут еще более 50 коек.