Инфекционная больница Нижнего Тагила готовится принимать пациентов с коронавирусом
Сегодня, 08:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В инфекционную больницу Нижнего Тагила завезли дополнительные аппараты ИВЛ, а медиков обеспечили спецодеждой, сообщает ОТВ.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В настоящий момент случаев коронавируса в городе не зафиксировано, однако медучреждение готовится на случай негативного сценария. Так, завезено дополнительное оборудованием, медицинским работникам выдана спецодежда и проведен инструктаж. Кроме того, в реанимационном отделении развернут еще более 50 коек.
Реанимационные койки будут развернуты на площадке первого инфекционного отделения. В настоящее время ведется работа по обеспечению кислородной разводки этого отделения,рассказала главврач Марина Холманских.
Напомним, в Свердловской области подтверждены 44 случая коронавируса, половина больных уже поправились.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей