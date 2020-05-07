ГИБДД Нижнего Тагила проводит рейды по профилактике коронавируса

В автобусах Госавтоинспекция проверяет соблюдение масочного режима. Водители не начинают движение пока все пассажиры не будут в масках. В случае ее отсутствия человека могут высадить из общественного транспорта.

Ограничения также введены при передвижению на личном транспорте. В автомобиле не могут находится более двух человек с учетом водителя. Исключение составляют члены одной семьи.