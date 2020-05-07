ГИБДД Нижнего Тагила проводит рейды по профилактике коронавируса
Сегодня, 21:58Здоровье и экологияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проводят на дорогах города профилактическую работу в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
В автобусах Госавтоинспекция проверяет соблюдение масочного режима. Водители не начинают движение пока все пассажиры не будут в масках. В случае ее отсутствия человека могут высадить из общественного транспорта.
Ограничения также введены при передвижению на личном транспорте. В автомобиле не могут находится более двух человек с учетом водителя. Исключение составляют члены одной семьи.
Кроме того, при движении по дорогам города на патрульных автомашинах сотрудники ГИБДД с помощью громкоговорителя напоминают гражданам о необходимости самоизоляции.
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