Врач-пульмонолог: на формирование коллективного иммунитета необходимо еще 200 дней

По мнению врача-пульмонолога Василия Штабницкого, для того, чтобы вакцинировать 80-90% населения для формирования коллективного иммунитета, понадобиться 200 дней. Это 6,5 месяца.

По словам врача, из-за того, что скорость вакцинирования увеличилась, делается около полумиллиона прививок в сутки. Однако Штабницкий считает, что 200 дней — достаточно долгий срок, пишут «Новые известия» со ссылкой на NEWS.ru. Также специалист придерживается мнения, что принудительная вакцинация лишь отталкивает граждан от проведения процедуры. Из-за этого рекомендуется искать положительные варианты того, как можно стимулировать россиян. Штабницкий говорит, что чиновники и врачи тоже должны показывать свою вакцинацию. Достичь показателя будет непросто из-за того, что граждане страны сопротивляются прививкам. Также остается недоступной вакцинация для подростков. Пока что вакцинация детей от коронавируса у нас не разрешена, и если мы, допустим, привьем 100% взрослых, то достичь 80% от всего населения в этом случае не получится,заявил Василий Штабницкий. Напомним, введение системы допуска граждан в кафе, рестораны и на массовые мероприятия по QR-кодам ожидается в Свердловской области. Соответствующий анонс сделал замгубернатора Павел Креков. В кафе, рестораны и на массовые мероприятия свердловчане начнут ходить по QR-кодам

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