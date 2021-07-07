Выброс в виде черного дыма произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, выброс похож на пожар. На кадрах видео видно, что черный дым идет не только из производственных труб, но и поднимается с более низкого уровня. Также черное облако смешивается с грязно-оранжевым.
Сервис, где в онлайн-режиме размещается информация о качестве воздуха, показывает в этом районе два очага горения.
Напомним, похожий выброс произошел 24 июня. Тогда тагильчане жаловались на едкое зеленое облако со стороны Коксохима ЕВРАЗ НТМК, а также на ухудшение самочувствия от химического запаха.
В пресс-службе предприятия пояснили, что у сторонней организации произошла некая внештатная ситуация.