Выброс в виде черного дыма произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Выброс в виде черного дыма произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Выброс в виде черного дыма произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:55Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Утром 7 июля в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошел выброс в виде черного и оранжевого дыма.

По словам очевидцев, выброс похож на пожар. На кадрах видео видно, что черный дым идет не только из производственных труб, но и поднимается с более низкого уровня. Также черное облако смешивается с грязно-оранжевым.

Видео:Андрей Волегов

Сервис, где в онлайн-режиме размещается информация о качестве воздуха, показывает в этом районе два очага горения.

Фото:скриншот с сервиса BreezoMeter

Напомним, похожий выброс произошел 24 июня. Тогда тагильчане жаловались на едкое зеленое облако со стороны Коксохима ЕВРАЗ НТМК, а также на ухудшение самочувствия от химического запаха.

В пресс-службе предприятия пояснили, что у сторонней организации произошла некая внештатная ситуация.

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