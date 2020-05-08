В Роспотребнадзоре рассказали, при какой погоде коронавирус теряет активность
Сегодня, 22:25Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Коронавирус теряет инфекционную активность при температуре выше 30 градусов тепла, сообщает телеграм-канал стопкоронавирус.рф. со ссылкой на Роспотребнадзор.
Сюжеты: Коронавирус
Вирус не может выжить при 70 градусах тепла, также его разрушению способствует низкая влажность. В ведомстве рассказали, что коронавирусом нельзя заразиться через систему вентиляции и кондиционеры. В сообщении дают рекомендации не прикасаться к телу человека, который умер от коронавируса, без защитных средств – вирус может сохраняться на тканях в течение нескольких дней.
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