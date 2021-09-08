Известная в Нижнем Тагиле врач Элия Катунцева умерла на 85-м году жизни

В среду, 8 сентября, в Нижнем Тагиле простились с известным врачом и лаборантом Элией Михайловной Катунцевой. Она ушла из жизни 4 сентября.

Элия Михайловна стала широко известна в Нижнем Тагиле в 1969 году — её назначили заведующей клинико-диагностической лаборатории горбольницы № 3. Именно на этом посту тагильчанка внедрила новые методы определения ферментов в крови, сообщает «Тагильский рабочий». Параллельно с этим Катунцева с 1970 года становится внештатным специалистом по клинической лабораторной диагностике ГГО. С 1984 по 1994 годы тагильчанка была заведующей лабораторией станции переливания крови Нижнего Тагила. Была инициатором и активным участником открытия в нашем городе иммунологической лаборатории. Под руководством Катунцевой (с 1994 по 2007 годы) впервые в Тагиле были освоены методы определения гормонов и онкомаркеров, диагностика инфекций, передающихся половым путем. С 2007 года Элия Михайловна работала в городской инфекционной больнице. Многие коллеги и пациенты благодарны Элие Михайловне за ее вклад в развитие и оснащение стационара на Кузнецкого и поликлиники на Липовом тракте, иммунологического отдела инфекционной горбольницы — благодаря ей в этих медицинских учреждениях появилось современное лабораторное оборудование. Поэтому постановка диагнозов стала занимать намного меньше времени, говорят коллеги Элии Михайловны. В 1995 году Катунцева приняла участие в исследовании последствий воздействия полиоксидония на иммунитет — ей совместно с другими специалистами были осмотрены рабочие с НТМК на иммунологический статус. Позднее работа тагильчанки легла в основу учебника по промышленной экологической иммунологии. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким Катунцевой Элии Михайловны. Напомним, 6 сентября тагильчане простились с медсестрой горбольницы № 4. Коронавирус унёс жизнь медика. Прощание с экс-гендиректором УВЗ Николаем Малых прошло в Нижнем Тагиле 7 Фото Церемония прощания с бывшим гендиректором тагильского «Уралвагонзавода» прошла в ДК Окунева 26 августа.

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