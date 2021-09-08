В ближайшие два дня тагильчан ждёт холодная и дождливая погода — 9 и 10 сентября в Нижнем Тагиле прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдёт дождь. Днём синоптики обещают небольшие осадки, местами умеренные. Ветер будет юго-западный с порывами до 20 метров в секунду днём и до 15 ночью. Температура воздуха днём составит 9 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до нуля, местами — до минус двух градусов.