В Нижнем Тагиле ожидаются шквалистый ветер и заморозки до — 2 градусов

В Нижнем Тагиле ожидаются шквалистый ветер и заморозки до — 2 градусов
В Нижнем Тагиле ожидаются шквалистый ветер и заморозки до — 2 градусов
Сегодня, 16:05Здоровье и экологияФото: Flickr
Шквалистый ветер и заморозки до минус двух градусов пообещали тагильчанам синоптики в ближайшие два дня.

Заморозки от нуля до минус двух градусов ожидаются в воздухе и на поверхности почвы 9 и 10 сентября в Нижнем Тагиле, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города. Специалисты рекомендуют садоводам укрыть теплолюбивые растения, чтобы избежать поражения сельскохозяйственных культур от непогоды.

В ближайшие два дня тагильчан ждёт холодная и дождливая погода — 9 и 10 сентября в Нижнем Тагиле прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдёт дождь. Днём синоптики обещают небольшие осадки, местами умеренные. Ветер будет юго-западный с порывами до 20 метров в секунду днём и до 15 ночью. Температура воздуха днём составит 9 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до нуля, местами — до минус двух градусов.

Напомним, накануне на севере Свердловской области выпал первый снег.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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