Проверка начата в больнице Тагила после неоказания медпомощи пенсионерке с переломом

Пожилой тагильчанке, со слов сына, фактически отказали в медпомощи в Демидовской больнице. После публикации в TagilCity.ru в медучреждении начата внутренняя проверка.

В Демидовской больнице Нижнего Тагила начата внутренняя проверка по факту качества оказания пожилой тагильчанке медицинской помощи, сообщили TagilCity.ru в руководстве медицинского учреждения. Ранее в редакцию TagilCity.ru обратились родственники пенсионерки из Нижнего Тагила, которые рассказали историю посещения Демидовской больницы 4 октября 2021 года. С их слов, пожилой женщине отказали в госпитализации и ее пришлось везти в другую больницу, где помощь была оказана в полном объеме. Напомним, инцидент с пожилой тагильчанкой с острой болью в ноге произошел в приемном покое Демидовской больницы Нижнего Тагила в ночь на 5 октября 2021 года. Родственники больной, по их словам, не смогли добиться от врачей необходимой помощи и им пришлось везти пенсионерку в другую больницу города. Пожилая тагильчанка 2 недели страдала с переломом без медпомощи

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