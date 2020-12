В Дзержинском районе Нижнего Тагила 12 декабря с 10.00 до 18.00 пройдет акция по бесплатной вакцинации от гриппа.

Она проводится Свердловским областным медицинским колледжем. Это автопробег передвижных медицинских комплексов. В рамках мероприятия каждый желающий может прийти на площадку на улице Зари, 21 и поставить прививку от гриппа. Предварительно пациентам проведут медицинский осмотр. Кроме того, студенты и добровольцы проконсультируют граждан по вопросам вакцинации и профилактики гриппа.

