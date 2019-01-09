Мэрия Екатеринбурга получила представление от прокуратуры из-за незаконной рубки леса

Прокуратура Свердловской области провела проверку деятельности администрации Екатеринбурга и ее территориальных подразделений, а также хозяйствующих объектов на предмет соблюдения законодательства в сфере охраны и вырубки леса.

Было установлено, что в период 2017-2018 годов мэрия Екатеринбурга рассмотрела 197 заявлений о выдаче разрешений на снос, пересадку или реконструкцию деревьев и других зеленых насаждений. МУП «Водоканал» также совершило нарушения законодательства, не исполняя обязательств по содержанию и охране зеленых насаждений на территории Екатеринбурга.