Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 1 на Вагонке

Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 1 на Вагонке

Сегодня, 12:51Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле главный врач городской поликлиники № 1 Александр Павловских рассказал, как проходит вакцинация в медицинском учреждении.

8 февраля глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил поликлинику на улице Окунева, 30 в Нижнем Тагиле и пообщался с руководителем медицинского учреждения Александром Павловских. Главный врач рассказал, что только в первой половине дня медики поставили прививки десяткам тагильчан, сообщает пресс-служба администрации города.

Только сегодня до обеда уже 60 жителям города поставлена вакцина от коронавирусной инфекции. Меньше чем за месяц, в ходе прививочной компании, 500 тагильчанам поставили прививки в нашей поликлинике, рассказал Александр Павловских.

Один из посетителей пришел ставить вторую дозу «Спутник V». Мужчина сообщил, не столкнулся с очередями и не ощутил на себе никаких побочных эффектов.

Записался по телефону, пригласили 18 января. Предварительно посетил терапевта и уточнил, нет ли противопоказаний. После получения разрешения пришел и поставил вакцину. Люди не скапливаются, всех приглашают чётко по времени, поделился местный житель.

Главный врач медицинского учреждения рассказал о готовности поликлиники к приему до 200 человек в день. Кроме того, были открыты четыре прививочных кабинета на базе медпунктов «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗа.

Отмечается, что сотрудники образовательных учреждений, транспортных компаний и социальных работников прививают выездные бригады.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что темпы прививочной компании в городе наращиваются.

За 6 и 7 февраля в медицинские учреждения города поступило 3 860 до «Спутника V». Предыдущая поставка включала 5 025 доз, рассказал глава Нижнего Тагила.

Кроме того, Владислав Пинаев отметил повышающийся уровень доверия к вакцине. Интерес к средству повышается. Мэр выразил надежду, что благодаря этому уже к концу лета 2021 года ситуация с коронавирусной инфекцией улучшится.

Напомним, 8 февраля главный врач ГП № 4 на Тагилстрое рассказал, как проходит вакцинация в медицинском учреждении. Он отметил, что к прививочной компании поликлиника была готова еще до её начала.

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