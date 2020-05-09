В Нижнем Тагиле новых случаев COVID-19 не зафиксировано
Сегодня, 13:05Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на 9 мая по информации оперативного штаба Свердловской области новых больных коронавирусом нет.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Всего в городе уже 28 инфицированных. В регионе на 9 мая пророст заболеваемости - ещё у 121 уральца лабораторно подтвердился коронавирус.
По информации оперштаба региона, 13 жителей Нижнего Тагила с подтверждённым диагнозом уже выписали из больниц. В области - 32 человека. Всего в регионе после выздоровления выписано 324 уральца.
По прогнозам роспотребнадзора Свердловской области, после майских праздников ожидается большой прирост инфицированных. Главной причиной этого считают, что жители региона не соблюдают режим самоизоляции.
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