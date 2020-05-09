В Нижнем Тагиле новых случаев COVID-19 не зафиксировано

Всего в городе уже 28 инфицированных. В регионе на 9 мая пророст заболеваемости - ещё у 121 уральца лабораторно подтвердился коронавирус.

По информации оперштаба региона, 13 жителей Нижнего Тагила с подтверждённым диагнозом уже выписали из больниц. В области - 32 человека. Всего в регионе после выздоровления выписано 324 уральца.