В центре Нижнего Тагила люди в спецзащите госпитализировали молодого человека

По словам очевидцев, молодого человека забрали из дома на улице Газетная. После того, как тагильчанина погрузили в карету скорой помощи, специалисты в защитных костюмах обработали весь подъезд. Жители дома говорят, что у них записали все данные и велели сидеть по квартирам.