В центре Нижнего Тагила люди в спецзащите госпитализировали молодого человека
Сегодня, 15:34Здоровье и экологияФото: АН «Между строк»
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9 мая одного из жителей Нижнего Тагила госпитализировали на скорой помощи люди в защитных костюмах, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, молодого человека забрали из дома на улице Газетная. После того, как тагильчанина погрузили в карету скорой помощи, специалисты в защитных костюмах обработали весь подъезд. Жители дома говорят, что у них записали все данные и велели сидеть по квартирам.
По данным оперативного штаба в Нижнем Тагиле новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции не выявлено. Всего с таким диагнозом госпитализировано 28 тагильчан.
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