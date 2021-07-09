Новые штрафы за загрязнение воздуха в России будут внесены в КоАП

Законопроект, который предлагает введение штрафов за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух, будет введён в кодекс административных правонарушений в России.

Выписывать штрафы будут тем, кто отказывается предоставить сведения для проведения сводных расчётов загрязнения воздуха или участвовать в разработке и реализации планов по достижению квот, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минприроды. В законопроекте также предусмотрены штрафы для должностных лиц — в размере 20 тысяч руб, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 200 тысяч. При повторном нарушении штраф составит до 500 тысяч рублей. Напомним, в июле 2019 года в Госдуме решили принять законопроект о проведении эксперимента по квотированию загрязняющих воздух выбросов в крупных промышленных центрах, который был разработан в рамках программы «Чистый воздух». В эксперименте участвуют Нижний Тагил, Братск, Омск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Новокузнецк, Норильск, Череповец, Челябинск и Чита. Превышение ПДК диоксида азота в 3,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 июля

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