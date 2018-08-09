Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Subway в Екатеринбурге оштрафован на 56,5 тысяч рублей за кишечную палочку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Subway %d0%a1%d0%b0%d0%b1%d0%b2%d1%8d%d0%b9 %d0%b7%d0%b0%d0%bb %d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0

Subway в Екатеринбурге оштрафован на 56,5 тысяч рублей за кишечную палочку

Сегодня, 10:10Здоровье и экология
Читайте
также
Алкоголь могут продавать детям в магазине на садовом участке в Камышлове
Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу
Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения