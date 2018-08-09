Subway в Екатеринбурге оштрафован на 56,5 тысяч рублей за кишечную палочку

Санитарные врачи проверили кафе, расположенное на улице Готвальда. Причиной проверки послужила жалоба одного из посетителей кафе на ухудшение здоровья после приема пищи, приготовленной в заведении.

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что первым нарушением в ходе проверки оказался перекрест готовой продукции и сырья, посетителей и персонала.

Проверяющие взяли на исследование 11 наименований кулинарной продукции, компонентов блюд и сырья, 7 из которых не прошли проверку на соответствие требованиям санитарному законодательству на основании микробиологических показателей.

В смывах с контейнера, производственного стола, весов и ножа для овощей из производственного цеха были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.