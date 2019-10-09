Под Нижним Тагилом высадили четыре тысячи деревьев

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Под Нижним Тагилом высадили 4 тысячи саженцев елей и сосен для восстановления лесного массива, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В акции по посадке леса приняли участие 60 волонтеров. Саженцы высадили на участке, где два года назад сильный ветер повалил деревья. За саженцами будут ухаживать сотрудники Тагильского лесничества.
Координаторы проекта «ПосадиЛес» отметили, что с каждым годом число волонтеров, готовых помогать в высадке деревьев, растет.
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