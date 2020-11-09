Страшные последствия. Врачи рассказали, какие органы страдают у переболевших COVID-19

National Institute for Health Research (NIHR) в Великобритании с целью привлечения внимания к проблеме последствий перенесенного COVID-19 опубликовал первый отчет рабочей группы о Long COVID (постковидном синдроме). По данным исследования, 50% пациентов после выписки из стационара нуждаются в дальнейшей терапии. В обзоре, со ссылкой на несколько источников, также отмечено, что 85% выписанных на протяжении двух месяцев продолжают испытывать один из симптомов заболевания, еще 55% жалуются на проявление трех и более симптомов.