Страшные последствия. Врачи рассказали, какие органы страдают у переболевших COVID-19

В России идет вторая волна пандемии коронавируса.Основные симптомы COVID-19 теперь может назвать даже ребенок. А как обстоят дела с последствиями? Ведь ни одна болезнь не проходит бесследно. Коронавирус, как оказалось, способен нанести мощный удар по организму.

National Institute for Health Research (NIHR) в Великобритании с целью привлечения внимания к проблеме последствий перенесенного COVID-19 опубликовал первый отчет рабочей группы о Long COVID (постковидном синдроме). По данным исследования, 50% пациентов после выписки из стационара нуждаются в дальнейшей терапии. В обзоре, со ссылкой на несколько источников, также отмечено, что 85% выписанных на протяжении двух месяцев продолжают испытывать один из симптомов заболевания, еще 55% жалуются на проявление трех и более симптомов. Легче всего коронавирус переносят дети и молодежь. А вот у групп риска велика вероятность осложнений. В потенциальной опасности находятся граждане в возрасте старше 65 лет, подопечные хосписов, домов инвалидов и престарелых. Также «ковид» не пройдет бесследно для больных ВИЧ, диабетом, имеющих хронические патологии и ослабленный иммунитет. COVID-19 — это не просто респираторное заболевание с поражением верхних и нижних дыхательных путей. Это очень коварное заболевание с многими проявлениями, умеющее притворяться безобидным, а у некоторых оно проявляется тяжелейшим мультивоспалительным процессом с цитокиновым штормом и грозными осложнениями с высокой смертностью,отмечает в своей статье врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Photo: 1st MediaInvest Последствия для сердечно-сосудистой системы Исследование в Cell Reports Medicine гласит, что вирус SARS-CoV-2 может проникать в кардиомиоциты и изменять их функцию. Таким образом, мышечные клетки сердца подвергаются мощнейшей атаке. Кроме того, у пациентов нарушается свертываемость крови, возрастает риск тромбообразования. При лечении COVID-19 применяются комбинированные сильнодействующие препараты, которые нарушают сердечный ритм. У некоторых выздоровевших отмечается аритмия, миокардит, есть риск инфаркта миокарда. Последствия для нервной системы При коронавирусной инфекции отмечаются трудности с обучением, снижение реакций, нарушение зрения, потеря обоняния. Все это неврологические проблемы. 25% пациентов, перенесших коронавирус, приобретают неврологические проблемы. Одной из основных причин медики называют интоксикацию. Кроме того, при коронавирусе возникает легочное голодание, мозг не получает в нужном объеме кислород, если это происходит длительное время, то кислородное голодание не пройдет бесследно. Последствия для органов дыхания Наиболее сильно при COVID-19 страдают легкие. У многих пациентов на фоне заболевания развивается вирусная пневмония. После успешного избавления от болезни пациентам рекомендуется заняться аэробными упражнениями. Я переболела еше в начале лета. Но у меня все еще при подъеме по лестнице — одышка. Хотя, раньше я такой проблемы не замечала. Не курю, пневмонии у меня тоже не было,делится тагильчанка Наталья. Последствием заболевания может стать фиброз легких. В диагнозе может быть написано «пневмосклероз», «пневмофиброз» — это, по большому счету, синонимы. Речь идет о разрастании в легких соединительной ткани. Это бывает по разным причинам: из-за воспалительного, из-за дистрофического процесса. В итоге нарушается основная задача легких: обеспечение газообмена. У людей из-за этого возникает одышка, сначала при физнагрузках, а при обширном фиброзе — даже в состоянии покоя,рассказал в интервью «Комсомольской правде» врач-пульмонолог Кирилл Зыков. Photo: 1st MediaInvest Последствия для почек Как уже ранее отмечено, при коронавирусной инфекции у пациентов наблюдается повышенное тромбообразование. Сгустки крови усложняют кровоток, это влечет за собой развитие почечной недостаточности. Это наиболее опасно для пациентов с диабетом и повышенным артериальным давлением. Кроме того, свою лепту вносит мощнейшая медикаментозная терапия. Применение комбинации самых разных препаратов при лечении коронавируса не проходит бесследно. Антибиотики влияют на нормальную микробиоту человека, а большинство противовирусных препаратов и большие дозы противовоспалительных — влияют на работу печени и почек,подчеркивает Александр Соловьев. Последствия для организма в целом Патогенез заболевания до сих пор во многом неясен, но уже понятно, что в основе большинства проявлений COVID-19 — непростые иммунные нарушения, приводящие к системному воспалению и аутоиммунным реакциям,отмечает Соловьев. Влияют на организм и методы диагностики сопутствующих «ковиду» заболеваний. Стандартно выявить коронавирус помогает тестирование. Однако для оценки состояния больного, а также при подозрении на патологические изменения в легких — пациентам проводят КТ или направляют на рентген. Принцип работы КТ построен на создании специального ионизирующего излучения в тканях различной плотности. Такое воздействие на клетки может приводить к поломкам генетического аппарата, а это риски раннего старения клетки или опухолевого роста. Современные приборы имеют низкий уровень рентгеновского излучения, но, тем не менее, важно проводить эти исследования по строгим показаниям. Это не те методы диагностики, которые можно выполнять без последствий многократно, поделился с TagilCity.ru Александр Соловьев. Photo: 1st MediaInvest Последствия для детей Дети в большинстве случаев переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме. У детей, имеющих хронические заболевания, возможно их обострение. Кроме того, исследования показали, что у 30% юных пациентов после перенесенной инфекции коронавируса наблюдается снижение когнитивных функций. В частности, снижается способность к запоминанию информации. Наблюдать ребенка после болезни нужно не менее двух месяцев. Сейчас все больше информации появляется о том, что при «ковиде» активируются аутоиммунные реакции, и это приводит к васкулитам, поражению поджелудочной железы, суставов. Все больше данных о возможном поражении нервной системы. У детей при развитии мультисистемного воспалительного синдрома может наблюдаться поражение сердца,рассказал TagilCity.ru Александр Соловьев. У мальчиков медики отметили изменение сперматогенеза, что в будущем может сказаться на репродуктивной функции. Чтобы не допустить всех этих опасных последствий, нужно обезопасить себя и окружающих. Продолжать соблюдать рекомендации врачей — носить медицинскую маску, избегать скопления людей, мыть руки, использовать санитайзеры.

