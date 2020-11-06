В уральском поселке реорганизуют скорую помощь в разгар пандемии коронавируса

По его словам, на прошлой неделе работникам были выданы уведомления о реорганизации, а также их переводе на Алапаевскую станцию скорой медицинской помощи. Медики возмущены, так как перевод в другой населенный пункт приведет к сокращению заработной платы.
С их слов, оклады уменьшается в среднем на четыре тысячи рублей, также они теряют льготы за работу в сельской местности. Авторов подобной оптимизации не смутило, что в условиях пандемии коронавируса действует распоряжение о прекращении любого рода реорганизаций в медицинских учреждениях, пишет Дмитрий Ионин.
Он рассказал, что ранее руководство уже пыталось провести подобную оптимизацию в 2019 году. Планировалось сократить диспетчерский пост и организовать в Алапаевске Единую диспетчерскую службу. Однако тогда начались кадровые перестановки в руководстве, а также возникли технические проблемы при запуске нового поста. Это позволило остаться людям на своих рабочих местах.
В самое неудачное время — когда «скорая помощь» по всей стране не справляется с потоком больных коронавирусом — подобная оптимизация может привести к коллапсу всей системы в Алапаевском районе, говорит депутат.
В своем посте Ионин обратился к министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову с просьбой вмешаться в ситуацию.
Напомним, вчера стало известно о том, что власти Екатеринбурга рассматривают вопрос о приостановлении плановой медицинской помощи в больницах из-за коронавируса. Допускается вариант оказания помощи некоторыми госпиталями в ограниченном режиме.