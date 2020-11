В уральском поселке реорганизуют скорую помощь в разгар пандемии коронавируса

В поселке Верхняя Синячиха в разгар пандемии коронавируса было решено провести реорганизацию станции скорой помощи. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, на прошлой неделе работникам были выданы уведомления о реорганизации, а также их переводе на Алапаевскую станцию скорой медицинской помощи. Медики возмущены, так как перевод в другой населенный пункт приведет к сокращению заработной платы. С их слов, оклады уменьшается в среднем на четыре тысячи рублей, также они теряют льготы за работу в сельской местности. Авторов подобной оптимизации не смутило, что в условиях пандемии коронавируса действует распоряжение о прекращении любого рода реорганизаций в медицинских учреждениях, пишет Дмитрий Ионин. Он рассказал, что ранее руководство уже пыталось провести подобную оптимизацию в 2019 году. Планировалось сократить диспетчерский пост и организовать в Алапаевске Единую диспетчерскую службу. Однако тогда начались кадровые перестановки в руководстве, а также возникли технические проблемы при запуске нового поста. Это позволило остаться людям на своих рабочих местах. В самое неудачное время — когда «скорая помощь» по всей стране не справляется с потоком больных коронавирусом — подобная оптимизация может привести к коллапсу всей системы в Алапаевском районе, говорит депутат. В своем посте Ионин обратился к министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову с просьбой вмешаться в ситуацию. Напомним, вчера стало известно о том, что власти Екатеринбурга рассматривают вопрос о приостановлении плановой медицинской помощи в больницах из-за коронавируса. Допускается вариант оказания помощи некоторыми госпиталями в ограниченном режиме.

