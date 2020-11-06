В уральском поселке реорганизуют скорую помощь в разгар пандемии коронавируса

Он рассказал, что ранее руководство уже пыталось провести подобную оптимизацию в 2019 году. Планировалось сократить диспетчерский пост и организовать в Алапаевске Единую диспетчерскую службу. Однако тогда начались кадровые перестановки в руководстве, а также возникли технические проблемы при запуске нового поста. Это позволило остаться людям на своих рабочих местах.