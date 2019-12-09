Свердловская область заняла 39 место в рейтинге наиболее пьющих регионов России

Согласно рейтинга, молодежь этих дух регионов стала больше выпивать. Там доля молодого поколения, употребляющего алкоголь, выросла на 16% по сравнению с 2018 годом. Среди опрошенных 62% отметили, что причиной употребления спиртного стала его доступность, 52% — реклама.

Среди наиболее пьющих регионов оказались Приморский край, Чукотка, Ненецкий АО. Меньше всего выпивают в Чечне, Ингушетии, Дагестане; на Урале — в Тюменской области (шестое место). Далее на 39 месте расположилась Свердловская область, 41 строчку заняла Югра, 54 — Челябинская область. Пермский край расположился на 58 месте, на 75 и 76 — Ямало-Ненецкий АО и Курганская область.