Свердловская область заняла 39 место в рейтинге наиболее пьющих регионов России
Сегодня, 19:42Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
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На Урале регионами, где молодежь употребляет наибольшее количество алкоголя, признаны Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, пишет Ура.ру со ссылкой на рейтинг организации «Трезвая Россия». Свердловская область заняла 39 место по употреблению спиртного.
Согласно рейтинга, молодежь этих дух регионов стала больше выпивать. Там доля молодого поколения, употребляющего алкоголь, выросла на 16% по сравнению с 2018 годом. Среди опрошенных 62% отметили, что причиной употребления спиртного стала его доступность, 52% — реклама.
Среди наиболее пьющих регионов оказались Приморский край, Чукотка, Ненецкий АО. Меньше всего выпивают в Чечне, Ингушетии, Дагестане; на Урале — в Тюменской области (шестое место). Далее на 39 месте расположилась Свердловская область, 41 строчку заняла Югра, 54 — Челябинская область. Пермский край расположился на 58 месте, на 75 и 76 — Ямало-Ненецкий АО и Курганская область.
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