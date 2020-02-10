В Минздраве рассказали о количестве «тихих алкоголиков» в России

По словам врача, около 30% россиян подпадают под понятие «тихий алкоголик». Это люди, которые систематически употребляют спиртное, но не обращаются к врачам. Часто, они умирают от внезапной остановки сердца.

Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет, пояснил Брюн.