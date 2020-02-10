В Минздраве рассказали о количестве «тихих алкоголиков» в России
Сегодня, 21:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал о количестве россиян, которых можно назвать «тихими алкоголиками», пишет РИА «Новости».
По словам врача, около 30% россиян подпадают под понятие «тихий алкоголик». Это люди, которые систематически употребляют спиртное, но не обращаются к врачам. Часто, они умирают от внезапной остановки сердца.
Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет, пояснил Брюн.
Также врач отметил, что среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин.
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