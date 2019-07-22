Трое свердловчан лишились права на оружие из-за хронического алкоголизма
Сегодня, 21:54ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Качканаре прокуратура добилась аннулирования разрешения на ношение и хранения оружия у троих местных жителей, так как они имеют диагноз «хронический алкоголизм», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки установлено, что трое свердловчан получили разрешение на оружие, имея диагноз «хронический алкоголизм». С 2010 по 2018 год один из них четыре раза лечился в наркологическом отделении.
По решению суда троих жителей Качканара лишили разрешения на хранение и ношение оружия.
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