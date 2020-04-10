У жителя Нижнего Тагила лабораторно подтвержден коронавирус
Сегодня, 12:46Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным оперштаба по коронавирусу, в Свердловской области за минувшие сутки подтверждено еще два случая заболевания. Один из заболевших — житель Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 61 человека. Среди заболевших — четверо детей. В Нижнем Тагиле сейчас зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай.
Напомним, о случае заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле стало известно 8 апреля, речь шла о 63-летнем мужчине с Вагонки. Он накануне вернулся из Беларуси. После постановки предварительного диагноза тагильчанин был госпитализирован в инфекционную больницу. .
Карта распространения коронавируса в России
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