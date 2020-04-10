В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 11 917 человек
Сегодня, 13:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки, по данным оперштаба по коронавирусу, в России зафиксировано 1 786 новых случаев заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заразившихся в стране достигло 11 917 человек. За сутки выздоровели 97 человек, общее число поправившихся достигло 795. Скончались 94 человека, 18 пациентов умерли за минувшие сутки.
В Свердловской области коронавирус подтвержден у 61 человека. Среди них — один житель Нижнего Тагила.
Карта распространения коронавируса в России
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