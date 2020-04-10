Пинаев прокомментировал первый случай заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сделал заявление по поводу жителя города, у которого диагностировали коронавирус, а также режима самоизоляции.
По его словам, пациент находится в инфекционной больнице, ему оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, контактировавших с заболевшим. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
Ситуация в нашем регионе непростая, но контролируемая. Я призываю всех тагильчан сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации, и, самое главное, следовать рекомендуемым мерам безопасности и оставаться в режиме самоизоляции, пока пик заболеваемости не будет пройден. Сейчас очень важно выдержать тот период, который позволит избежать распространения инфекции. Поверьте: такие меры абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Впереди — теплые выходные, но прошу вас без крайней нужды не выходить из дома, берегите себя и своих близких!заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, о подтвержденном случае коронавируса в Нижнем Тагиле стало известно сегодня. До этого, 8 апреля, с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» был госпитализирован 63-летний житель Вагонки, ранее вернувшийся из Беларуси.