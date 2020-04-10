Пинаев прокомментировал первый случай заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле

Ситуация в нашем регионе непростая, но контролируемая. Я призываю всех тагильчан сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации, и, самое главное, следовать рекомендуемым мерам безопасности и оставаться в режиме самоизоляции, пока пик заболеваемости не будет пройден. Сейчас очень важно выдержать тот период, который позволит избежать распространения инфекции. Поверьте: такие меры абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Впереди — теплые выходные, но прошу вас без крайней нужды не выходить из дома, берегите себя и своих близких!заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.