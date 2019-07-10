В Нижнем Тагиле в 2018 году диспансеризацию прошли 49 тысяч горожан

В 2018 году диспансеризацию прошли 49 тысяч тагильчан, хотя должны были обследоваться 58,2 тысячи жителей. Речь в данном случае идет о плановом обследовании, рекомендованном к прохождению раз в три года.

Показатель прохождения диспансеризации в 2019 году может увеличиться. В частности, это связано с введением новых правил прохождения осмотров. Диспансеризация раз в три года показана взрослому населению до 39 лет. Граждане старше 40 лет теперь должны проходить осмотр ежегодно, также в него будет включен онкоскрининг.