Нарушения в работе питьевых скважин нашла прокуратура в Нижнем Тагиле

Прокурор в отношении виновного должностного лица возбудил дело об административном нарушении. В результате оно должно выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в суд направлено восемь исковых заявлений с требованием о приведении скважин в соответствующий вид по закону.