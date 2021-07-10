Нарушения в работе питьевых скважин нашла прокуратура в Нижнем Тагиле

Нарушения в работе питьевых скважин нашла прокуратура в Нижнем Тагиле
Нарушения в работе питьевых скважин нашла прокуратура в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:34Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Нарушения в работе питьевых скважин, принадлежащих ОАО «РЖД» выявила проверка Нижнетагильской транспортной прокуратуры.

Мероприятие проводилось с целью проверки исполнения требований законодательства о недропользовании при эксплуатации водозаборных скважин, которые находятся на балансе Серовского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В результате были выявлены нарушения Водного кодекса РФ при эксплуатации питьевого и технологического водоснабжения. В частности, это касается скважин на ж/д станциях Салка, Ива, Нижняя Салда, Анатольская, Верхняя, Нижняя Тура, Качканар, Старатель.

В частности, должностные лица не планировали территорию для отвода поверхностных вод, не обеспечили наличие твердого покрытия для прохода к скважинам, а также не защищали их от попадания паводковой воды.

Прокурор в отношении виновного должностного лица возбудил дело об административном нарушении. В результате оно должно выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в суд направлено восемь исковых заявлений с требованием о приведении скважин в соответствующий вид по закону.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
прокуратураСтарательРЖДНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы