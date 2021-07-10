Нарушения в работе питьевых скважин нашла прокуратура в Нижнем Тагиле

Мероприятие проводилось с целью проверки исполнения требований законодательства о недропользовании при эксплуатации водозаборных скважин, которые находятся на балансе Серовского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД», сообщает Уральская транспортная прокуратура.
В результате были выявлены нарушения Водного кодекса РФ при эксплуатации питьевого и технологического водоснабжения. В частности, это касается скважин на ж/д станциях Салка, Ива, Нижняя Салда, Анатольская, Верхняя, Нижняя Тура, Качканар, Старатель.
В частности, должностные лица не планировали территорию для отвода поверхностных вод, не обеспечили наличие твердого покрытия для прохода к скважинам, а также не защищали их от попадания паводковой воды.
Прокурор в отношении виновного должностного лица возбудил дело об административном нарушении. В результате оно должно выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в суд направлено восемь исковых заявлений с требованием о приведении скважин в соответствующий вид по закону.