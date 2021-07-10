Туристам Кубани грозит штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие прививки от COVID-19

Туристам Кубани грозит штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие прививки от COVID-19
Туристам Кубани грозит штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие прививки от COVID-19
Сегодня, 11:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Туристы, прибывшие на кубанские курорты в августе только с отрицательными тестами на COVID-19, должны самостоятельно обратиться в медучреждения в течение трех дней с момента заселения. В противном случае им грозит штраф 30 тысяч рублей.

Так, туристы, прибывающие на курорты с 1 августа, должны предоставить отрицательные ПЦР-тест, который сделан не позднее чем за три дня до заселения, а также написать согласие на прохождение вакцинации, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

При этом обратиться в прививочный пункт граждане должны самостоятельно.

Напомним, ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев заявлял, что с 1 июля туристы должны предоставлять для заселения отрицательный тест на коронавирус, либо документ, подтверждающий наличие прививки. При этом с 1 августа приниматься будут только сертификаты о вакцинации. Также в администрации заявляли, что меры для постояльцев, которые будут уклоняться от соблюдения правил, находятся в разработке.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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