Тагильчане собрали 270 мешков мусора во время субботника на Муринских прудах

Неравнодушные горожане, представители «Рифея» и администраций Тагилстроевского, Ленинского районов, Горноуральского городского округа убрали мусор с берегов водоема. Всего в мероприятии приняли участие 60 человек, с берегов водоема за два часа было собрано 270 мешков мусора.

В «Компании «РИФЕЙ» сообщили, что акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранения уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Целью акции является привлечение внимания молодежи к охране водоемов страны.