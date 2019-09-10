Тагильчане собрали 270 мешков мусора во время субботника на Муринских прудах
Сегодня, 15:52Здоровье и экологияФото: Пресс-служба компании «Рифей»
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В рамках экологического марафона «Чистые берега Урала» жители Нижнего Тагила приняли участие в субботнике на Муринских прудах. Организатором мероприятия выступила «Компания «РИФЕЙ», сообщает пресс-служба регоператора.
Сюжеты: Нижний Тагил
Неравнодушные горожане, представители «Рифея» и администраций Тагилстроевского, Ленинского районов, Горноуральского городского округа убрали мусор с берегов водоема. Всего в мероприятии приняли участие 60 человек, с берегов водоема за два часа было собрано 270 мешков мусора.
В «Компании «РИФЕЙ» сообщили, что акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранения уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Целью акции является привлечение внимания молодежи к охране водоемов страны.
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Напомним, с начала года силами регоператора в Нижнем Тагиле были ликвидированы 43 незаконные свалки, а общий объем вывезенного мусора составил 5,6 тысячи кубометров.
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