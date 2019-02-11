Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Идеальное зрение в очках и ложные диагнозы: медосмотры проходят в тагильских школах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
38737383601 367d881f18 z

Идеальное зрение в очках и ложные диагнозы: медосмотры проходят в тагильских школах

Сегодня, 12:01Здоровье и экологияКсения ПлесовскихФото: flickr.com
Читайте
также
ТОП-5: самые крупные судебные иски в Свердловской области за январь 2019 года
Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей
Схемы обмана букмекерскими конторами: реально ли выиграть в ставках на спорт?