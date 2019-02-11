Идеальное зрение в очках и ложные диагнозы: медосмотры проходят в тагильских школах

В школах Нижнего Тагила идут очередные медосмотры. Однако в ходе одного из них врачи поставили детям различные диагнозы - специалисты из поликлиники на Вагонке у некоторых школьников посчитали возрастные изменения патологией развития, а детям в очках ставили «зрение 100%», рассказывают TagilCity.ru родители учеников.

Для получения подробных консультаций родители школьников позже обращались в другие медицинские центры, где заключения тагильских врачей не подтверждались.

Детских хирург-ортопед ставит неверные диагнозы. После его осмотра нормальные родители, получив заключение о чуть-ли не ребёнке-инвалиде, идут к профессионалам и получают совсем другое заключение. Вагонский врач нам говорил в полгода, что даже ходить не будем. А моя дочь уже и в школу ходит, и танцами занимается. Специалисты из профильного центра считают, что у ребёнка были обычные возрастные изменения,рассказала TagilCity.ru мама 7-летней девочки.

Некоторым учащимся, которые, по словам родителей, стоят на диспансерном учете, медики ставят диагноз «здоров».

Больше всего отличились окулисты, проверяли зрение у детей в очках, линзах. И всем 100% ставили. У моей дочери - 3,5. Очки не сказали снять, нижнюю строчку прочитала, зрение 100% поставили,жалуется мама одной из школьниц в соцсетях.

Практически все медосмотры дети проходят в образовательных учреждениях – профильные специалисты приезжают в садики и школы. За один рабочий день им удаётся осмотреть дошколят и учащихся, которые подлежат диспансеризации. В течение одного урока через всех специалистов проходит целый класс - около 25 человек, рассказали редакции в школах. Но сами образовательные учреждения в диспансеризации не участвуют.

Образовательные учреждения никакого отношения к проведению медосмотров не имеют - школы лишь предоставляют площади для прохождения. Контроль за качеством и самим процессом осуществляется непосредственно руководством того медучреждения, чьи специалисты медосмотр и проводили,рассказал TagilCity.ru замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

О проблемах с узкими специалистами в поликлинике на Вагонке говорят и участковые фельдшеры. Правда, афишировать некоторые аспекты не хотят.

Если родители недовольны качеством осмотра, то пусть пишут жалобу главврачу или заведующей. Мы иногда рекомендуем обращаться к платным врачам или ехать в другое учреждение за консультацией – наши сотрудники не всегда компетентны. В поликлинике острая нехватка специалистов узкого профиля, поэтому некоторые медики проходят курсы переподготовки по специальности, рассказали редакции медработники.

Любые обращения тагильчан по поводу качества оказания медицинских услуг, в том числе и медосмотров, проверяются, добавил в беседе с журналистом TagilCity.ru главный врач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клеймёнов.

Все обращения, поступающие в адрес учреждения, проверяются. По подтверждённым фактам принимаются соответствующие меры реагирования, сказал Клеймёнов.