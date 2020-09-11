Стало известно о новых методах лечения коронавируса на Урале

Стало известно о новых методах лечения коронавируса на Урале

Сегодня, 11:20Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В России выпустили первую партию аппаратов для лечения коронавируса гелий-кислородными смесями, сообщил на пресс-конференции президент Российского научного общества иммунологов, академик РАН Валерий Черешнев.

По его словам, суть лечения аппаратами заключается в том, что на дыхательные пути воздействуют высокие температуры. Смеси прогреваются до 95 градусов.

Смесь содержит 70% кислорода и 30% гелия. Он смягчает действие температуры на дыхательные пути.

Применение этих аппаратов позволит снизить количество людей, которым требуется ИВЛ.

Ученый отметил, что первые испытания уже проведены на 50 тяжелобольных пациентах в Коми. Только одного из них перевели на аппарат ИВЛ.

Патент на аппарат уже получен, начато производство первой серии. Сделано около 40 аппаратов, их будут распределять по больницам.

Екатеринбургские медики тоже будут участвовать в тестировании, после их заключения будет получено разрешение на массовое производство.

Напомним, что больницы Нижнего Тагила получили 20 новых аппаратов ИВЛ в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Екатеринбург
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