В Нижнем Тагиле в Демидовской больнице завершился ремонт реанимационного отделения

В Нижнем Тагиле в Демидовской больнице завершился ремонт реанимационного отделения

Сегодня, 17:12Здоровье и экологияPhoto: Янндекс.Карты
В городской Демидовской больнице Нижнего Тагила закончился масштабный ремонт отделения реанимации и анестезиологии, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 11 сентября, Нижний Тагил с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Он оценил проводимое обновление в городской Демидовской больнице.

В ходе реконструкции реанимации были заменены все инженерные коммуникации — система водоснабжения, освещения, энергоснабжение, а также сантехника.

Как рассказали врачи больницы, с начала пандемии коронавируса, количество пациентов возросло, дежурства стали длиться по 1,5 дня. А потому важны условия для персонала.

Теперь после ремонта мы ожидаем большое поступление нового оборудования. В том числе аппарат для искусственной вентиляции легких, мониторы для наблюдения за кардиологическими пациентами и наркозные аппараты, рассказал заведующий отделением реанимации Марат Маннапов.

Новое отделение реанимации имеет девять коек. Тут располагается общий реанимационный зал, где одновременно могут лечиться шесть пациентов с использованием аппаратов ИВЛ.

Ранее Демидовская больница приобрела автомобиль скорой медицинской помощи за три миллиона рублей. Согласно документации, автомобиль должен принадлежать классу «А», а также иметь год выпуска не ранее 2020 года. Кроме того, у машины должен быть дизельный двигатель, механическая трансмиссия и передний привод.

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Нижний Тагил
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