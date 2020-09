В Нижнем Тагиле в Демидовской больнице завершился ремонт реанимационного отделения

В городской Демидовской больнице Нижнего Тагила закончился масштабный ремонт отделения реанимации и анестезиологии, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 11 сентября, Нижний Тагил с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Он оценил проводимое обновление в городской Демидовской больнице. В ходе реконструкции реанимации были заменены все инженерные коммуникации — система водоснабжения, освещения, энергоснабжение, а также сантехника. Как рассказали врачи больницы, с начала пандемии коронавируса, количество пациентов возросло, дежурства стали длиться по 1,5 дня. А потому важны условия для персонала. Теперь после ремонта мы ожидаем большое поступление нового оборудования. В том числе аппарат для искусственной вентиляции легких, мониторы для наблюдения за кардиологическими пациентами и наркозные аппараты, рассказал заведующий отделением реанимации Марат Маннапов. Новое отделение реанимации имеет девять коек. Тут располагается общий реанимационный зал, где одновременно могут лечиться шесть пациентов с использованием аппаратов ИВЛ. Ранее Демидовская больница приобрела автомобиль скорой медицинской помощи за три миллиона рублей. Согласно документации, автомобиль должен принадлежать классу «А», а также иметь год выпуска не ранее 2020 года. Кроме того, у машины должен быть дизельный двигатель, механическая трансмиссия и передний привод.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter