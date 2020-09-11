В Нижнем Тагиле в Демидовской больнице завершился ремонт реанимационного отделения

Ранее Демидовская больница приобрела автомобиль скорой медицинской помощи за три миллиона рублей. Согласно документации, автомобиль должен принадлежать классу «А», а также иметь год выпуска не ранее 2020 года. Кроме того, у машины должен быть дизельный двигатель, механическая трансмиссия и передний привод.