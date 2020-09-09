Уральский завод незаконно выпускал горевшие в больницах аппараты ИВЛ

В результате рассмотрения дела, УПЗ признали виновным в нарушении статьи КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.