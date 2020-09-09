Уральский завод незаконно выпускал горевшие в больницах аппараты ИВЛ

Уральский завод незаконно выпускал горевшие в больницах аппараты ИВЛ

Сегодня, 11:33ОбществоPhoto: pixabay.com
Уральский приборостроительный завод нарушал требования работы по лицензии во время производства аппаратов искусственной вентиляции легких на 7,4 миллиарда рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд 8 сентября.

Ранее данная медицинская техника загоралась в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В результате рассмотрения дела, УПЗ признали виновным в нарушении статьи КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Напомним, с 22 июля были возобновлены поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» в рамках заключенных контрактов. Росздравнадзор на данную медицинскую технику выдал обновленное регистрационное удостоверение.

Related news:
судзаводаппарат ИВЛ
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы