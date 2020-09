Уральский завод незаконно выпускал горевшие в больницах аппараты ИВЛ

Уральский приборостроительный завод нарушал требования работы по лицензии во время производства аппаратов искусственной вентиляции легких на 7,4 миллиарда рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд 8 сентября.

Ранее данная медицинская техника загоралась в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате рассмотрения дела, УПЗ признали виновным в нарушении статьи КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток. Напомним, с 22 июля были возобновлены поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» в рамках заключенных контрактов. Росздравнадзор на данную медицинскую технику выдал обновленное регистрационное удостоверение.

