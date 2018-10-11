24% жителей Нижнего Тагила были привиты от гриппа

Очередное заседание штаба по гриппу прошло 11 октября в Нижнем Тагиле. Как рассказывают медики, большинство тагильчан охотно проходят процедуру вакцинации. На 10 октября 24% жителей города были привиты от гриппа. Также врачи подчеркивают, что те, кто поставил прививку в прошлом году, в 2018 году в семь раз меньше болели ОРВИ.