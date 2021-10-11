Часть ЕКАДа в Солнечном затянуло пеленой едкого дыма

В районе Солнечного ЕКАДа затянуло дымом от тлеющих торфяников под Екатеринбургом. Водители сбрасывают скорость движения до 5-ти километров в час.

Вечером 10 октября 2021 года в районе Солнечного ЕКАД распространился едкий смог, видимость на трассе минимальная, сообщает E1. Очагов открытого огня нет, задымленность в районе происходит из-за тлеющего торфяника,сообщили E1 региональное МЧС. Сотрудники МЧС выезжают на место распространения дыма каждые 2 часа, при обнаружении очагов открытого горения пожарные применят спецсредства пожаротушения. Утром 11 октября очевидцы сняли на видео обстановку в районе Солнечного: пелена едкого дыма не позволяет двигаться быстрее 5-ти километров в час. Спасатели МЧС находятся на месте. Напомним, прокурорская проверка инициирована из-за задымленности в одной из шахт ВГОКа в Нижнем Тагиле. Прокуратура начала проверку после задымления на шахте тагильского ВГОКа

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter