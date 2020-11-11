Ученые определили в сочетании с какими болезнями тяжелее всего переносится COVID-19

Ученые определили в сочетании с какими болезнями тяжелее всего переносится COVID-19

Сегодня, 21:05Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Ученные рассказали, в сочетании с какими болезнями тяжелее всего протекает коронавирус, сообщает ИА «Наш Город» со ссылкой на журнал Chinese Journal of Epidemiology.

По данным исследователей, процент смертности в случае с COVID-19 сильно повышен у пациентов с сердечной недостаточностью, диабетом, тяжелыми формами ряда инфекционных заболеваний, включая грипп или вирусный энцефалит, а также другими серьезными болезнями, от которых и зависит степень риска вкупе с конкретными показателями крови. Заразившиеся коронавирусом хроники переносят болезнь в тяжелой форме.

В результате, ученые сделали вывод, что люди, имеющие одно хроническое заболевание, вне зависимости от возраста имеют в 1,8 раза больше шансов перенести болезнь в тяжелой форме или умереть. Для тех, у кого присутствует два хронических заболевания, риск возрастает в 2,6 раза.

Напомним, накануне врачи также рассказали, какие органы страдают у переболевших COVID-19.

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