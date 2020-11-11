Ученые определили в сочетании с какими болезнями тяжелее всего переносится COVID-19

В результате, ученые сделали вывод, что люди, имеющие одно хроническое заболевание, вне зависимости от возраста имеют в 1,8 раза больше шансов перенести болезнь в тяжелой форме или умереть. Для тех, у кого присутствует два хронических заболевания, риск возрастает в 2,6 раза.