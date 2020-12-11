Свердловчане рассказали о сложностях госпитализации психически больного родственника

Свердловчане рассказали о сложностях госпитализации психически больного родственника

Сегодня, 20:54Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге родственники мужчины, страдающего психическим заболеванием, рассказали о невозможности его госпитализации из-за COVID-19.

Основная проблема заключается в том, что психиатрическая больница оказалась перепрофилированная под «ковидный» госпиталь.

Сегодня ему стало совсем плохо, на скорой увезли в ГКБ № 14, сделали КТ и отправили обратно, так как там тоже ковидный госпиталь теперь. Звонили в психиатрическую скорую помощь, сказали, что его никуда не возьмут,рассказала Ура.ру родственница больного.

По ее словам, в областную психиатрическую больницу мужчину также не берут, так как у него не был диагностирован COVID-19.

С родственниками вскоре свяжутся, отметили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, поскольку данные были перенаправлены главврачу Свердловской областной клинической психиатрической больницы.

Напомним, 2 ноября стало известно, что в Екатеринбурге в НИИ дерматовенерологии открылся госпиталь для больных COVID-19. Из-за перепрофилирования центра выписывали всех пациентов, даже тех, у кого были тяжелые заболевания.

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