Российские ученные выявили 18 мутаций коронавируса у одного пациента

18 мутаций ученые обнаружили в организме 47-летней пациентки, у которой было злокачественное образование. В апреле женщина заразилась коронавирусом во время прохождения химиотерапии в больнице. Начиная с того момента, она регулярно делала ПЦР-тесты, которые до 9 сентября показывали положительный результат. За этот промежуток времени ученые изучили патоген в организме заболевшей.