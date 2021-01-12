Российские ученные выявили 18 мутаций коронавируса у одного пациента

Российские ученные выявили 18 мутаций коронавируса у одного пациента

Сегодня, 16:45Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В России ученые выявили новый вариант COVID-19. На данный момент он приобрел 18 мутаций, находясь в организме человека со слабым иммунитетом.

Выявленная мутация относится к той же группе, поскольку совпадает часть патогенов. Данная версия коронавируса недостаточно изучена, сообщают «Новые известия» со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

18 мутаций ученые обнаружили в организме 47-летней пациентки, у которой было злокачественное образование. В апреле женщина заразилась коронавирусом во время прохождения химиотерапии в больнице. Начиная с того момента, она регулярно делала ПЦР-тесты, которые до 9 сентября показывали положительный результат. За этот промежуток времени ученые изучили патоген в организме заболевшей.

Как выяснилось, большая часть мутаций — несинонимичные. Это влияет на функции вируса. Новый вариант коронавируса, как рассказал глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, «относится к той же кладе, что и британский штамм». Также он отметил, что есть вероятность, что «российский» штамм единичный и «проживает» исключительно в организме людей со слабым иммунитетом.

Напомним, вчера стало известно, что в России зафиксирован первый случай «британского» штамма коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года.

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