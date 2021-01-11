В России выявлен первый случай «британского» штамма COVID-19

В России выявлен первый случай «британского» штамма COVID-19

Сегодня, 09:12Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В России зафиксирован первый случай «британского» штамма коронавируса.

Заболевшим оказался россиянин, который прилетел из Великобритании в конце 2020 года. Он перенес заболевание в лёгкой форме и был уже не заразным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

По ее словам, с конца ноября по 22 декабря, когда восстановили авиасообщение с Великобританией, оттуда прилетели семь тысяч человек. У 32 из них был выявлен коронавирус.

Кроме того, Попова отметила, что вирус не стал более тяжёлым, он стал более заразным. При этом российские ПЦР-тесты могут выявить британский штамм, а вакцины, зарегистрированные в России, способны защитить от него.

В середине декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные выявили в стране мутировавший тип COVID-19. С его появлением связали быстрое распространение коронавируса на юго-востоке Англии.

Напомним, в России за время пандемии выявлено более 3,4 миллиона заболевших коронавирусом, в Свердловской области — 62,5 тысячи случаев.

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