В России выявлен первый случай «британского» штамма COVID-19

В России зафиксирован первый случай «британского» штамма коронавируса.

Заболевшим оказался россиянин, который прилетел из Великобритании в конце 2020 года. Он перенес заболевание в лёгкой форме и был уже не заразным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова в эфире канала «Россия 1». По ее словам, с конца ноября по 22 декабря, когда восстановили авиасообщение с Великобританией, оттуда прилетели семь тысяч человек. У 32 из них был выявлен коронавирус. Кроме того, Попова отметила, что вирус не стал более тяжёлым, он стал более заразным. При этом российские ПЦР-тесты могут выявить британский штамм, а вакцины, зарегистрированные в России, способны защитить от него. В середине декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные выявили в стране мутировавший тип COVID-19. С его появлением связали быстрое распространение коронавируса на юго-востоке Англии. Напомним, в России за время пандемии выявлено более 3,4 миллиона заболевших коронавирусом, в Свердловской области — 62,5 тысячи случаев. В Свердловской области за сутки зафиксировано 387 случаев коронавируса

