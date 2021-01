В Свердловской области 7 540 человек поставили прививку от коронавируса. Ранее появилась информация, что до конца 2020 года должно вакцинироваться более восьми тысяч человек.

В конце минувшего года в регион поступило 8 050 доз вакцины от COVID-19, сообщает «Областная газета» со ссылкой на региональный штаб. Планировалось, что их используют до 31 декабря 2020 года. До конца января на Средний Урал также прибудет еще 50-60 тысяч доз вакцины. В дальнейшем количество доз будет увеличиваться. Напомним, с 6 по 21 января в Нижнем Тагиле в горбольнице № 4 проведут второй этап вакцинации против COVID-19. В Нижнем Тагиле пройдет второй этап вакцинации от COVID-19

