В Нижнем Тагиле пройдет второй этап вакцинации от COVID-19

Второй компонент вакцины «Спутник V» тагильчанам будут вводить по индивидуальному графику, дата зависит от срока вакцинации первым компонентом. Между этапами должно пройти не менее 21 дня.
Главврач ГБ № 4 Константин Аникин уже поставил вторую прививку, пишет «Тагильский рабочий».
Напомним, в Нижнем Тагиле вакцинация от коронавируса проходит в ГБ № 1 и ГБ № 4, а также в Демидовской больнице. В первую очередь прививают медработников и сотрудников учреждений, которые обслуживают большое количество людей.