В Нижнем Тагиле пройдет второй этап вакцинации от COVID-19

В Нижнем Тагиле пройдет второй этап вакцинации от COVID-19

Сегодня, 12:59Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле с 6 по 21 января в горбольнице № 4 проведут второй этап вакцинации против коронавируса.

Второй компонент вакцины «Спутник V» тагильчанам будут вводить по индивидуальному графику, дата зависит от срока вакцинации первым компонентом. Между этапами должно пройти не менее 21 дня.

Главврач ГБ № 4 Константин Аникин уже поставил вторую прививку, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, в Нижнем Тагиле вакцинация от коронавируса проходит в ГБ № 1 и ГБ № 4, а также в Демидовской больнице. В первую очередь прививают медработников и сотрудников учреждений, которые обслуживают большое количество людей.

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