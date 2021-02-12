В Нижнем Тагиле ожидается ухудшение дорожных условий из-за снегопадов и гололеда

Пешеходы тоже должны соблюдать осторожность. Пересекать дорогу необходимо исключительно на пешеходном переходе. Перед выходом на проезжую часть нужно остановиться и убедиться в отсутствии автомобилей. Если машины есть, дождаться остановки транспортных средств до конца, после переходить дорогу. В темное время суток и при снегопаде нужно использовать светоотражающие элементы на одежде.