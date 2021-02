В Нижнем Тагиле ожидается ухудшение дорожных условий из-за снегопадов и гололеда

В предстоящие выходные дни на трассах Нижнего Тагила ожидается ухудшение дорожных условий из-за перепада температуры воздуха и обильного выпадения осадков, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Возможно появление гололеда, который может повлиять на увеличение числа ДТП на территории Свердловской области. При движении водители должны соблюдать дистанцию и помнить про боковой интервал между автомобилями. При появлении гололеда на дороге необходимо снизить скорость до минимума. Это поможет предотвратить ДТП в случае возникновения опасности. Пешеходы тоже должны соблюдать осторожность. Пересекать дорогу необходимо исключительно на пешеходном переходе. Перед выходом на проезжую часть нужно остановиться и убедиться в отсутствии автомобилей. Если машины есть, дождаться остановки транспортных средств до конца, после переходить дорогу. В темное время суток и при снегопаде нужно использовать светоотражающие элементы на одежде. Напомним, 13 и 14 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижнем Тагиле могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Тагильчан предупредили о возможных ЧС из-за сильных снегопадов и похолодания

