Уральский медцентр Тетюхина получит госзаказ на 206,5 миллиона рублей

Аукцион объявлен 8 апреля. Электронные аукционы по определению подрядчиков пройдут 29 апреля. Начальная цена первого контракта составляет 184 миллиона рублей, двух других – 9,4 миллиона рублей и 13 миллионов рублей. Согласно первому контракту, подрядчик проведет 40 операций стоимостью в 237,4 тысячи рублей каждая. По второму договору будут проведены 100 операций за 130,4 тысячи рублей каждая.