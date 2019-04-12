Уральский медцентр Тетюхина получит госзаказ на 206,5 миллиона рублей
12 апреля, 18:53Здоровье и экологияФото: официальный сайт УКЛРЦ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Департамент госзакупок Свердловской области объявил три аукциона на общую сумму в 206,5 миллиона рублей на оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии, сообщает РБК.
Сюжеты: Нижний Тагил
Данные услуги оказываются в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре.
Аукцион объявлен 8 апреля. Электронные аукционы по определению подрядчиков пройдут 29 апреля. Начальная цена первого контракта составляет 184 миллиона рублей, двух других – 9,4 миллиона рублей и 13 миллионов рублей. Согласно первому контракту, подрядчик проведет 40 операций стоимостью в 237,4 тысячи рублей каждая. По второму договору будут проведены 100 операций за 130,4 тысячи рублей каждая.
Напомним, 11 апреля на 87-м году жизни скончался основатель УКЛРЦ Владислав Тетюхин. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал сберечь наследие Тетюхина.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей