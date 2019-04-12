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Уральский медцентр Тетюхина получит госзаказ на 206,5 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский медцентр Тетюхина получит госзаказ на 206,5 миллиона рублей

12 апреля, 18:53Здоровье и экологияФото: официальный сайт УКЛРЦ
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