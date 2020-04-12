В России за минувшие сутки 2186 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За последние сутки в России зафиксировали еще 2186 случаев коронавируса, сообщается в федеральном оперштабе.
Сюжеты: Коронавирус
По состоянию на 12 апреля общее число заразившихся в России составило 15 770, из них выздоровели 1291 человек (за стуки — 246 человек), умерло 130 человек (за сутки — 24 человека).
Заражение коронавирусом зафиксировано в 52 регионах России. На первом месте по распространению остается Москва, там 1306 случаев заражения за сутки (общее число — 10158). В Московской области 278 заболевших (общее число — 1360), в Санкт-Петербурге — 69 (общее число — 558).
В Свердловской области за сутки заболели четыре человека.
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