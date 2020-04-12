В Свердловской области за сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом

Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 78 человек. Из них 35 человек выздоровели, смертельных случаев не зафиксировано.

Напомним, что 11 апреля сообщалось о 74 случаях заболевания на территории Свердловской области, четыре из них были зафиксированы в Нижнем Тагиле.