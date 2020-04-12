В Свердловской области за сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом
Сегодня, 12:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 12 апреля в Свердловской области зафиксировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 78 человек. Из них 35 человек выздоровели, смертельных случаев не зафиксировано.
Напомним, что 11 апреля сообщалось о 74 случаях заболевания на территории Свердловской области, четыре из них были зафиксированы в Нижнем Тагиле.
Карта распространения коронавируса в России
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